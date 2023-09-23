"خيرية صعوبات التعلم" تهنّئ القيادةَ الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٩٣

رفعَ رئيسُ مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، باسمه وبالنيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية؛ أسمى آيات التهنئات والمباركات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية، وجميع أفراد المجتمع السعودي والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين والعروبة والإسلام، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.
وقال "آل عثمان": نحن نفتخر ونفاخر بقيادتنا الكريمة، وعلى رأسها مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، أعزّهما الله تعالى؛ فاليوم الوطني الثالث والتسعون يعتبر يومًا عظيمًا لا مثيل له للوطن والمواطن، ويتباهى به الشعب السعودي الكريم بكل فخر؛ لأنهم يواصلون طريقًا في النهضة التنموية الهادفة لإبراز التطورات في جميع المجالات والأصعدة، بالتعاون والتكاتف والتعاضد مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع الثالث والأفراد؛ لذا يحقّ لنا الاحتفاء باليوم الوطني، وبقوة التلاحم، والترابط نحو مستقبل واعد ومشرف، بإذن الله تعالى.
وأضاف "آل عثمان": إن هذا الاحتفاء يأتي في إطار الاعتزاز بهذا اليوم الوطني، بحيث تستعرض فيه مسيرة البناء والنماء والعطاء، ونشاهد ونقرأ ما تحقّق من إنجازات مشرفة ونجاحات متّصلة على جميع المجالات والأصعدة، في ظلّ قيادة رشيدة، حفظها الله تعالى ورعاها، وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع السعودي الكريم المشهود له بحبّ الوطن والمواطن والمقيم.
وتابع: "على الخير دومًا، بتوفيق الله تعالى، نلتقي وبالتميز نخدم وطنًا طموحًا وعطاء إنسانيًّا، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًّا وارزق شعبه الخيرات، واحفظ قادتنا، وجميع المسلمين والمسلمات، وأستودعك مملكتنا، أهلها، وسماءها، وشعبها، وأرضها، وارفع رايتها، وأدم عليها الأمن والأمان والاستقرار، إنك سميع مجيب.