"خيرية صعوبات التعلم" تهنّئ القيادةَ الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٩٣

وقال "آل عثمان": نحن نفتخر ونفاخر بقيادتنا الكريمة، وعلى رأسها مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، أعزّهما الله تعالى؛ فاليوم الوطني الثالث والتسعون يعتبر يومًا عظيمًا لا مثيل له للوطن والمواطن، ويتباهى به الشعب السعودي الكريم بكل فخر؛ لأنهم يواصلون طريقًا في النهضة التنموية الهادفة لإبراز التطورات في جميع المجالات والأصعدة، بالتعاون والتكاتف والتعاضد مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع الثالث والأفراد؛ لذا يحقّ لنا الاحتفاء باليوم الوطني، وبقوة التلاحم، والترابط نحو مستقبل واعد ومشرف، بإذن الله تعالى.