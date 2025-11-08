جامعة شقراء تختتم برنامج "الوعي الإعلامي الرقمي" لتعزيز الفكر المعتدل وحماية المجتمع من التضليل

ويأتي البرنامج ضمن جهود الجامعة في تعزيز الفكر المعتدل وحماية المجتمع من التضليل الإعلامي، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي، حيث ركّز على ثلاثة أهداف رئيسة: رفع وعي منسوبي الجامعة بأساليب التعامل مع الإعلام الحديث، وتنمية مهارات التحقق من صحة المعلومات، وبناء سلوك إعلامي رقمي واعٍ ومسؤول.