جامعة شقراء تختتم برنامج "الوعي الإعلامي الرقمي" لتعزيز الفكر المعتدل وحماية المجتمع من التضليل

اختتمت جامعة شقراء ممثلةً في وحدة التوعية الفكرية، برنامجًا توعويًا بعنوان "الوعي الإعلامي الرقمي"، استهدف منسوبي الجامعة وطلابها، بهدف تعزيز التعامل الواعي والمسؤول مع وسائل الإعلام الرقمية ومحتواها، وتنمية الفكر النقدي لدى المشاركين.
ويأتي البرنامج ضمن جهود الجامعة في تعزيز الفكر المعتدل وحماية المجتمع من التضليل الإعلامي، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي، حيث ركّز على ثلاثة أهداف رئيسة: رفع وعي منسوبي الجامعة بأساليب التعامل مع الإعلام الحديث، وتنمية مهارات التحقق من صحة المعلومات، وبناء سلوك إعلامي رقمي واعٍ ومسؤول.
وتضمّن البرنامج سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل أُقيمت على مدى ثلاثة أيام في عدد من فروع الجامعة بمحافظات شقراء والدوادمي والقويعية وعفيف.
وانطلقت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "الإعلام الرقمي: قوة بناء أو هدم للفكر والأخلاق؟"، تلتها ندوة "أخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، ثم محاضرة "دور الإعلام الرقمي في تعزيز الانتماء الوطني والاعتدال"، إلى جانب إقامة ركن توعوي بعنوان "شاشة رقمية" في مقرات الجامعة بالمحافظات الأربع.
وأُقيمت الفعاليات بالتزامن في عدد من مقرات الجامعة، شملت مسرح كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بمحافظة شقراء، ومسرح كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، ومسرح الكلية التطبيقية بالقويعية، ومسرح كلية إدارة الأعمال بعفيف، وسط تفاعل واسع من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.