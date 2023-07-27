جمعية "كيان" للأيتام تعقد جلسة دعم حول موضوع "التعلق المرضي" لمستفيديها
عقدت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة جلسة دعم حول موضوع "التعلق المرضي" لمستفيديها قدمتها لهم الدكتورة شذا العجلان المدير التنفيذي المكلف بجمعية كيان عبر برنامج زوم، بحضور عدد جيد من مستفيدي كيان.
وتهدف جمعية كيان إلى دعم وتمكين مستفيديها ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وتحويلهم إلى طاقات فاعلة، كما تهدف جلسة الدعم إلى رفع جودة حياة المستفيدين ومساعدتهم من عدة جوانب، وقائية، وعلاجية، ونمائية.
واشتملت الجلسة على عدد من المحاور منها : ما التعلق المرضي، وما أسبابه، وما أنواعه، وكيفية العلاج، وفك التعلق، في حين أوضحت الدكتورة شذا العجلان أن التعلق المرضي ما زالت أسبابه غير معروفة.
وقد استفاد الجميع من هذه الجلسة الهادفة ومن المناقشات الدائرة حول التجارب التي تحدثوا عنها وكيفية حلها.
وقالت الدكتورة شذا العجلان: أشكر كل من حضر وأثرى الجلسة بمداخلته وتجربته ومحاولاته لتجاوزها وحلها وهذا هو الهدف الأساس من جلسات الدعم حيث يتبادل المستفيدون تجاربهم في الموقف المطروح وحلولهم ومحاولات تكيفهم تحت إدارة مختص نفسي يساعد في سير الجلسة ويوجهها ويصحح الأخطاء الواردة منهم، كما أنها بمسماها (جلسة دعم) يجد من يمر بالأزمة من يشاركه الألم ويكتشف أنه ليس الوحيد الذي يمر أو مر بهذا الظرف المتعب.
وتابعت: ونطمح بإذن الله على أن يتم عقد هذه الجلسات بشكل دوري نهدف من خلالها إلى رفع جودة حياة مستفيدينا ومساعدتهم من جوانب عدة.