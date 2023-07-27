جمعية "كيان" للأيتام تعقد جلسة دعم حول موضوع "التعلق المرضي" لمستفيديها

وقالت الدكتورة شذا العجلان: أشكر كل من حضر وأثرى الجلسة بمداخلته وتجربته ومحاولاته لتجاوزها وحلها وهذا هو الهدف الأساس من جلسات الدعم حيث يتبادل المستفيدون تجاربهم في الموقف المطروح وحلولهم ومحاولات تكيفهم تحت إدارة مختص نفسي يساعد في سير الجلسة ويوجهها ويصحح الأخطاء الواردة منهم، كما أنها بمسماها (جلسة دعم) يجد من يمر بالأزمة من يشاركه الألم ويكتشف أنه ليس الوحيد الذي يمر أو مر بهذا الظرف المتعب.