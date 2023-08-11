إعادة التوزيع الجغرافي لتعليم محايل عسير وتسكين 4 مكاتب في مبانٍ حكومية

اعتمد فهد بن صالح عقالا، المدير العام للتعليم بمنطقة عسير، التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم التابعة لإدارة تعليم محايل عسير، وذلك في إطار التطوير الذي تنتهجه وزارة التعليم خلال السنوات الأخيرة لمنظومتها التعليمية، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أعزها االله-.
وفي التفاصيل، جاء في التوزيع الجديد دمج مكتبَيْ التعليم بـ(قنا) و(بحر أبو سكينة) في مكتب واحد باسم (مكتب تعليم قنا)، ودمج مكتبَيْ التعليم بـ(بارق) و(المجاردة) في مكتب واحد باسم (مكتب تعليم المجاردة).
وستكون مكاتب التعليم في إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير 4 مكاتب، هي: محايل ـ المجاردة ــ البرك ـ قنا. وسيتم تسكينها في مبانٍ حكومية وفق التشكيل الوارد في القرار.