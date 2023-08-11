إعادة التوزيع الجغرافي لتعليم محايل عسير وتسكين 4 مكاتب في مبانٍ حكومية

اعتمد فهد بن صالح عقالا، المدير العام للتعليم بمنطقة عسير، التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم التابعة لإدارة تعليم محايل عسير، وذلك في إطار التطوير الذي تنتهجه وزارة التعليم خلال السنوات الأخيرة لمنظومتها التعليمية، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أعزها االله-.