جامعة شقراء تطلق برنامج "الإرشاد المهني" لتأهيل طلابها لسوق العمل

بدأ البرنامج اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025م، بورشة عمل بعنوان "فن اجتياز المقابلات الشخصية"، تليها ورشة "طرق البحث عن عمل" في 17 نوفمبر 2025م، ثم ورشة "كيف تستخدم منصة LinkedIn؟" في الأول من ديسمبر 2025م، وورشة "أخلاقيات المهنة وثقافة العمل" في 8 ديسمبر 2025م.