جامعة شقراء تطلق برنامج "الإرشاد المهني" لتأهيل طلابها لسوق العمل

في إطار مبادرة "تمكين" لإعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل، أعلنت جامعة شقراء ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن إطلاق برنامج الإرشاد المهني، الذي يتضمن سلسلة من ورش العمل والندوات الهادفة إلى تطوير مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل.
بدأ البرنامج اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025م، بورشة عمل بعنوان "فن اجتياز المقابلات الشخصية"، تليها ورشة "طرق البحث عن عمل" في 17 نوفمبر 2025م، ثم ورشة "كيف تستخدم منصة LinkedIn؟" في الأول من ديسمبر 2025م، وورشة "أخلاقيات المهنة وثقافة العمل" في 8 ديسمبر 2025م.
ويُختتم البرنامج يوم 15 ديسمبر 2025م بورشة "المهارات الناعمة وفن الاتصال"، حيث تُقام ورش العمل عن بُعد، وتستهدف جميع طلبة الجامعة والخريجين.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطلبة لسوق العمل، وتعريفهم بمتطلباته المحلية والعالمية، وتعزيز مهاراتهم الشخصية والمهنية، إضافةً إلى إعدادهم لاجتياز المقابلات المهنية والاختبارات المعيارية بنجاح.