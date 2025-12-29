أمانة جدة تحصد المركز الثاني في "تعزيز" لتمكين العمل التطوعي

حققت مبادرة "ملتقى نحو المليون متطوع 3" التابعة لأمانة محافظة جدة المركز الثاني في جائزة "تعزيز" لتمكين العمل التطوعي في دورتها الثالثة، ضمن فئة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، التي تنظمها الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية.
ويأتي هذا التتويج تقديرًا لجهود الأمانة في دعم وتمكين العمل التطوعي، وتطوير المبادرات المجتمعية النوعية، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تعظيم الأثر المجتمعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومسؤول.
وأوضح المهندس هتان بن هاشم حموده، المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، أن هذا الإنجاز يمثل حافزًا لمواصلة العمل على تمكين منظومة التطوع وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام ورفع جودة المبادرات التطوعية.
وأضاف أن الأمانة تولي العمل التطوعي اهتمامًا كبيرًا، من خلال تبني مبادرات نوعية وتمكين المتطوعين وتطوير ممارسات العمل المجتمعي لرفع كفاءته واستدامته.
يُذكر أن أمانة جدة حققت إنجازًا وطنيًا سابقًا بتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينيس"، ضمن فعاليات "ملتقى نحو المليون 3"، عن أكبر عدد حضور في جلسة حوارية استمرت نصف ساعة، بمشاركة 1,277 شخصًا، في إنجاز يعكس التفاعل المجتمعي والجهود التنظيمية المتميزة.
ويُعد ملتقى "نحو المليون" أحد المبادرات الرائدة لنشر ثقافة التطوع، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتكريم الجهات المتعاونة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات، والمدارس، والجمعيات، والمراكز المهتمة بذوي الإعاقة والعمل الخيري.