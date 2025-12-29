أمانة جدة تحصد المركز الثاني في "تعزيز" لتمكين العمل التطوعي

يُذكر أن أمانة جدة حققت إنجازًا وطنيًا سابقًا بتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينيس"، ضمن فعاليات "ملتقى نحو المليون 3"، عن أكبر عدد حضور في جلسة حوارية استمرت نصف ساعة، بمشاركة 1,277 شخصًا، في إنجاز يعكس التفاعل المجتمعي والجهود التنظيمية المتميزة.