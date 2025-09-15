اتفاقية تمويل رقمي للمتقاعدين بين "التأمينات" و"الإنماء"

وقّعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء، تهدف إلى توفير خدمات تمويلية رقمية للمتقاعدين، ورفع كفاءة التعاملات المالية، بما يحقق تجربة مرنة وميّسرة لهذه الفئة.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المؤسسة في مؤتمر "Money 20/20" الذي يُقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025م.
وأوضحت "التأمينات" أن الاتفاقية تستهدف تحسين تجربة المتقاعدين الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية من المصرف، عبر إتاحة خدمات رقمية متكاملة تتيح تسجيل بيانات الالتزامات البنكية للعملاء وإيقافها إلكترونيًا، دون الحاجة لتبادل المستندات الورقية مثل شهادة الالتزام أو خطاب إخلاء الطرف، وذلك بما يتوافق مع الضوابط المحددة للخدمات المصرفية.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تعكس توجهها نحو رفع مستوى التكامل مع القطاع المصرفي، بما يُسهم في تعزيز الشمول المالي داخل المملكة، مشيرة إلى عزمها توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من البنوك والمصارف لتلبية احتياجات عملائها من المتقاعدين.
كما لفتت إلى أن هذه الاتفاقية تُعد امتدادًا لجهود المؤسسة في تطوير خدماتها الرقمية، وتحسين تجربة العميل، وتعزيز شراكاتها مع القطاع المالي، وذلك عبر "شركة مصدر" لحلول البيانات كمُمكّن تقني، بما يواكب التطور السريع في مجال الخدمات المصرفية.