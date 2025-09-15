اتفاقية تمويل رقمي للمتقاعدين بين "التأمينات" و"الإنماء"

كما لفتت إلى أن هذه الاتفاقية تُعد امتدادًا لجهود المؤسسة في تطوير خدماتها الرقمية، وتحسين تجربة العميل، وتعزيز شراكاتها مع القطاع المالي، وذلك عبر "شركة مصدر" لحلول البيانات كمُمكّن تقني، بما يواكب التطور السريع في مجال الخدمات المصرفية.