جمعية الدعوة بأجياد تفوز بجائزة التميّز في خدمة ضيوف الرحمن

حصدت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة جائزة التميّز في خدمة ضيوف الرحمن في نسختها الثانية، وذلك ضمن مسار خدمات التوجيه والإرشاد، تقديرًا لجهودها البارزة في تنفيذ برامج دعوية وتوعوية وتقنية مخصصة لقاصدي بيت الله الحرام.
وجاء هذا التكريم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، خلال حفل أُقيم على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2025، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بمشاركة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وحضر الحفل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي للمركز الأستاذ أحمد السويلم.
وأعرب الأستاذ عصام بن عبدالحميد بتاوي، المسؤول التنفيذي للجمعية، عن شكره للمركز على هذا التكريم، مؤكدًا أن الجائزة تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع غير الربحي، وتجسّد اهتمام المملكة بخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح بتاوي أن الجمعية تُعد من الجهات المتخصصة في الدعوة وخدمة قاصدي الحرم، حيث تجاوز عمرها 25 عامًا من العطاء، ونفذت خلالها برامج نوعية ومشروعات تقنية دعوية في منطقة الحرم المكي الشريف.
وأكد أن هذا التقدير يشكّل حافزًا لمواصلة الابتكار في مبادرات تخدم ضيوف الرحمن، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في محور خدمة الحجاج والمعتمرين وتعزيز الأثر التوعوي والدعوي.