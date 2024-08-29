مدير "تعليم الطائف" يتفقد مدرسة الطفولة المبكرة برحاب

زار مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، اليوم الخميس، مدرسة الطفولة المبكرة برحاب.
واطلع الدكتور "الغامدي"، خلال الزيارة على سجلات سير العمل، وتفقد الفصول الدراسية، واستعرض مبادرات المدرسة لدعم التحصيل الدراسي وتحفيز الأداء، مشيدًا بجهود الهيئة الإدارية والتعليمية.
رافق الدكتور "الغامدي"، المدير العام للتعليم المساعد للخدمات، ومدير مكتب غرب، وبعض مديري الإدارات.
كما شهد ورشة إدارة التغيير التنظيمي، التي تستهدف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات، وتنظمها إدارة الموارد البشرية؛ لنشر ثقافة التغيير التنظيمي وتحول المنظمات في الهياكل التنظيمية.
وما يواكبها من تغيير المهام والمواقع الوظيفية التي تُسهم في التأثير على الثقافة والسلوك بأداء الموظفين، وزيادة التفاعل الإيجابي وتحقيق التحول بنجاح، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.