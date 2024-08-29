مدير "تعليم الطائف" يتفقد مدرسة الطفولة المبكرة برحاب

وما يواكبها من تغيير المهام والمواقع الوظيفية التي تُسهم في التأثير على الثقافة والسلوك بأداء الموظفين، وزيادة التفاعل الإيجابي وتحقيق التحول بنجاح، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.