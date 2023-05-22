"الفهيد" يُثمن التعاون المشترك بين "التدريب التقني" والبنك الدولي

من جانبه، أبدى وفد البنك الدولي المرافق، إعجابه بمدى تطور برامج المؤسسة وتمكنها من تحقيق مستهدفاتها، مُشيدًا بدور المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي.