"الفهيد" يُثمن التعاون المشترك بين "التدريب التقني" والبنك الدولي

التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم الاثنين، في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، المدير الإقليمي المكلف للبنك الدولي أنوش بيزانيان.
ورحب "الفهيد" بمسؤول البنك الدولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تطوير العمل، مثمنًا التعاون المشترك بين المؤسسة والبنك الدولي.
وقد أجرى الوفد بصحبة "الفهيد"، جولة على مرافق الكلية والورش التدريبية، واستمع لشرح مفصل عن برامج ومشروعات المؤسسة المستقبلية والتوسع في برامج الشراكات الاستراتيجية.
كما أطلع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، الوفد الزائر على الخطط المستقبلية والتي تركز فيها المؤسسة على التوجهات الحديثة للمهن والمهارات التقنية، مستعرضًا نتائج وتوصيات الجولة الدراسية لوفد المؤسسة لجمهورية ألمانيا الاتحادية مطلع الشهر الجاري.
من جانبه، أبدى وفد البنك الدولي المرافق، إعجابه بمدى تطور برامج المؤسسة وتمكنها من تحقيق مستهدفاتها، مُشيدًا بدور المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي.