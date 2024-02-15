150 فرصة.. لقاء وظيفي منتهي بالتدريب بغرفة ينبع لتمكين الشباب والشابات

وشهد اللقاء الذي جرى على مدى يومين مشاركة أكثر من 190 من طالبي العمل من أبناء محافظة ينبع لإجراء المقابلات الشخصية، حيث جرى تدقيق وثائقهم ومؤهلاتهم التي تتوافق مع متطلبات الوظائف المعروضة من قبل اللجنة المتخصصة.