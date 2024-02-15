150 فرصة.. لقاء وظيفي منتهي بالتدريب بغرفة ينبع لتمكين الشباب والشابات

عقدت غرفة ينبع بالتعاون مع فرع صندوق الموارد البشرية "هدف" بينبع، وأكاديمية الطاقة والمياه برابغ، وشركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة لقاءاً وظيفياً لطالبي العمل تم خلاله طرح 150 فرصة وظيفية جديدة.
وشهد اللقاء الذي جرى على مدى يومين مشاركة أكثر من 190 من طالبي العمل من أبناء محافظة ينبع لإجراء المقابلات الشخصية، حيث جرى تدقيق وثائقهم ومؤهلاتهم التي تتوافق مع متطلبات الوظائف المعروضة من قبل اللجنة المتخصصة.
ويأتي هذه اللقاء ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف التابع لصندوق "هدف"، والذي بموجبه يخضع المقبولون من طالبي العمل لبرنامج تدريبي لمدة سنتين قبل البدء بالعمل الفعلي والذي يوفر بيئة مُحفزة ومجموعة من المميزات والبدلات والحوافز المناسبة.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار خطط غرفة ينبع وبرامجها الهادفة للتوطين من خلال طرح فرص العمل والتدريب والتوظيف لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، بالتعاون مع شركائها في هذا المجال؛ بهدف المساهمة في خلق الوظائف لأبناء وبنات محافظة ينبع ودفع وتيرة التوطين بمنشآت القطاع الخاص تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتمكين الشباب والشابات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.