"جائزة الجميح للتفوق وحفظ القرآن" تكرّم متفوقيها في دورتها العشرين

في حفل كرنفالي بهيج وحضور كثيف، رعى رئيس مجلس إدارة شركة الجميح القابضة الشيخ حمد آل جميح حفل "جائزة الجميح" للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم بمحافظة شقراء؛ وذلك بعد ظهر اليوم السبت بقاعة مركز التنمية الاجتماعية بشقراء.
حضر الحفل نائب رئيس الجائزة الشيخ إبراهيم محمد عبدالعزيز الجميح، والشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الجميح، والشيخ منصور محمد العبد الله الجميح، والشيخ محمد بن حمد عبد العزيز الجميح، ومدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، والدكتور عبداللطيف الحميد، والدكتور إبراهيم أبو عباة، والدكتور عبدالله السبيعي، والدكتور يوسف الهويش.
كما حضر الحفل الشيخ عبد الرزاق محمد الإبراهيم مدير مكتب رئيس مجلس المديرين، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، والدكتور عبدالله المترك، والدكتور عبدالله بن مدهش، والدكتور عبدالرحمن السدحان، والطلاب المكرّمون وأولياء أمورهم، وعدد من المواطنين والمقيمين .
بدأ الحفل بالنشيد الوطني وتقديم الطالب سعود المقحم، ثم القرآن الكريم للطالب إبراهيم العنقري، ثم نماذج لتلاوة عددٍ من الطلاب المكرمين، تلا ذلك كلمة الطلاب المتفوقين للطالب مشعل محمد الحميضي، ثم ألقى الشاعر عبدالعزيز السراء قصيدة شعرية بهذه المناسبة .
واستمتع الحضور بمشاهدة الأوبريت الاحتفائي الذي ألقاه عدد من طالبات الابتدائي، وتضمَّن عددًا من المقطوعات الإنشادية من شعر عضو مجلس الجائزة الدكتور إبراهيم محمد أبو عباة.
وألقى رئيس مجلس إدارة الجائزة الشيخ حمد الجميح، كلمة رحب فيها بضيوف الجائزة، مؤكدًا ابتهاج مجلس الجائزة باستمرارها طيلة ٢٠ عامًا، كما هنأ الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات وأولياء أمورهم وحفظة كتاب الله بهذا التميز والتفوق، داعيًا الله أن يكون التكريم دافعًا وحافزًا لهم للنجاح في مستقبل حياتهم العلمية والعملية.
من جانب آخر، قال مدير تعليم شقراء أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحسن: "جائزة الجميح أصبحت منارة باسقة في بلادنا في تشجيع ودعم التفوق العلمي، وحفظ القرآن الكريم، وما ذاك إلا لإيمانٍ عميق، وإدراك واعٍ من رعاة الجائزة أسرة آل جميح بالبذل المستمر، والعطاء السخي في تشجيع أبنائنا وبناتنا، وتقدير جهودهم وجدهم واجتهادهم؛ انطلاقًا من الدين الحنيف الذي حث على العلم والتعلم والإتقان، ثم اقتداءً بولاة أمر هذه البلاد، حفظهم الله، في دعمهم ورعايتهم للتفوق والإبداع وحفظ كتاب الله الكريم بتوفير سائر السبل والإمكانات لتحقيق هذه الغايات الجليلة".
وأضاف: "تأتي هذه الجائزة لتواكب رؤية المملكة الواعدة 2030م في دعم ورعاية أبناء وبنات الوطن في سائر ميادين الحياة، والوقوف معهم في ميدان المنافسة بالإبداع والتميز على المستويين المحلي والدولي".
وتابع: "أقدم الشكر والتقدير لأسرة الجميح ومؤسساتهم وأوقافهم المانحة، ولمجلس إدارة الجائزة برئاسة الشيخ حمد بن عبد العزيز الجميح، ولجميع الأعضاء في المجلس والأمانة وكل من أسهم في تكريم أبنائنا وبناتنا".
واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين وحفظة كتاب الله الكريم ، وتناول طعام الغداء.