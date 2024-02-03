"جائزة الجميح للتفوق وحفظ القرآن" تكرّم متفوقيها في دورتها العشرين

من جانب آخر، قال مدير تعليم شقراء أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحسن: "جائزة الجميح أصبحت منارة باسقة في بلادنا في تشجيع ودعم التفوق العلمي، وحفظ القرآن الكريم، وما ذاك إلا لإيمانٍ عميق، وإدراك واعٍ من رعاة الجائزة أسرة آل جميح بالبذل المستمر، والعطاء السخي في تشجيع أبنائنا وبناتنا، وتقدير جهودهم وجدهم واجتهادهم؛ انطلاقًا من الدين الحنيف الذي حث على العلم والتعلم والإتقان، ثم اقتداءً بولاة أمر هذه البلاد، حفظهم الله، في دعمهم ورعايتهم للتفوق والإبداع وحفظ كتاب الله الكريم بتوفير سائر السبل والإمكانات لتحقيق هذه الغايات الجليلة".