فعاليات متنوعة في "عيد مرات".. أوبريت وعرضة وألعاب نارية وفنون وسامري

وفي التفاصيل، بدأت محافظة مرات بالاستعدادات المبكرة لاحتفالات عيد الفطر، إذ تم عقد اجتماع تحضيري برئاسة محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ بحضور رئيس البلدية عبدالملك الهويمل، ورئيس جمعية التنمية عبدالله المجلي، وتم إقرار خطة الحفل والبرنامج الزمني، حيث سيقام الحفل مساء يوم العيد ومساء ثاني أيام العيد، وتم اعتماد إقامة الحفل في مقر البوليفارد في مركز التنمية الحضاري في صالة عمر البليهد.