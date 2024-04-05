فعاليات متنوعة في "عيد مرات".. أوبريت وعرضة وألعاب نارية وفنون وسامري

باستعدادات مبكرة، تتهيأ محافظة مرات لحفل عيد الفطر لهذا العام 1445هـ، لتنفيذ عدد كبير من الفعاليات والبرامج الثقافية والاجتماعية المتنوعة.
وفي التفاصيل، بدأت محافظة مرات بالاستعدادات المبكرة لاحتفالات عيد الفطر، إذ تم عقد اجتماع تحضيري برئاسة محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ بحضور رئيس البلدية عبدالملك الهويمل، ورئيس جمعية التنمية عبدالله المجلي، وتم إقرار خطة الحفل والبرنامج الزمني، حيث سيقام الحفل مساء يوم العيد ومساء ثاني أيام العيد، وتم اعتماد إقامة الحفل في مقر البوليفارد في مركز التنمية الحضاري في صالة عمر البليهد.
وقام محافظ مرات ورئيس بلدية المحافظة بزيارة مقر الاحتفال، وتم الاطلاع على كافة الاستعدادات لهذه المناسبة والاطلاع على برنامج الحفل والذي سيشتمل على القصائد وعدد من العروض وأوبريت الوطن، ثم العرضة السعودية وعرض للألعاب النارية.
وفي اليوم الثاني سيكون البرنامج مفتوحًا بمشاركة فرقة فنون شعبية تقدم عددًا من الألوان الشعبية والتي من أبرزها السامري والفن الينبعاوي.
كما عقد اجتماع برئاسة وكيل محافظة مرات صالح بن عبدالعزيز السمحان مع الجهات المشاركة في التنظيم، وتم الاطلاع على آخر الاستعدادات لهذه المناسبة.
يذكر أن احتفالات العيد، تقام بتنظيم من بلدية المحافظة بالشراكة مع جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة.