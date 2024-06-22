مدير تعليم الطائف يشكر القيادة على اعتماد الإطار الزمني للتقويم الدراسي

وأشار إلى أن هذا التقويم سيُسهم في استقرار العملية التعليمية ومنح النظام التعليمي إطارًا زمنيًا مناسبًا للتخطيط لرحلة الطالب التعليمية ومستقبله على مدى الخمسة أعوام القادمة، بما يحقق أهداف جودة التعليم ويخلق جيلاً ينافس عالميًا، وكذلك التخطيط المسبق والمبكر للأسر وأولياء الأمور بما يتماشى مع متطلباتهم ويحقق مستهدفات جودة التعليم والمنافسة العالمية.