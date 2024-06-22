مدير تعليم الطائف يشكر القيادة على اعتماد الإطار الزمني للتقويم الدراسي

رفع مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المحافظة والمحافظات التابعة له تعليميًا أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على اهتمامهما العالي بالمنظومة التعليمية والإطار الزمني للتقويم الدراسي.
وأشار إلى أن هذا التقويم سيُسهم في استقرار العملية التعليمية ومنح النظام التعليمي إطارًا زمنيًا مناسبًا للتخطيط لرحلة الطالب التعليمية ومستقبله على مدى الخمسة أعوام القادمة، بما يحقق أهداف جودة التعليم ويخلق جيلاً ينافس عالميًا، وكذلك التخطيط المسبق والمبكر للأسر وأولياء الأمور بما يتماشى مع متطلباتهم ويحقق مستهدفات جودة التعليم والمنافسة العالمية.
كما وجّه عبر "سبق" الدكتور الغامدي جميع مديري ومديرات المدارس بالتفاعل مع حسابات المدارس والمكاتب لتغريدات التقويم الدراسي ونشره بين الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.