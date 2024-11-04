نائب أمير مكة المكرمة ووزير الحج يشكران جمعية "نماء المكية"

تلقت جمعية "نماء" المكية للسقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة، برقية شكر من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، ووزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة.
جاء ذلك بعد اطلاعهما على تقارير مشروعي "إفطار صائم" في الحرم المكي لعام 1445 هـ، و"سقيا حاج" لحج عام 1445هـ.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، استمرار الجمعية في تنفيذ برنامج "سقيا المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام"؛ حيث بلغ ما تم توزيعه في ثلاجة الحرم بأجياد في سبتمبر وأكتوبر الماضيين 192,960 عبوة ماء بارد.
وكشف عن تسجيل 771 أسرة مستفيدة من أسر السجناء والمفرج عنهم، ضمن برنامج التعاون المشترك الذي وقعته الجمعية مع لجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة، ليتم دعمهم بالسقيا والسلال الغذائية الإلكترونية.
وأضاف "الغامدي" أن الجمعية كلفت فريق عطايا جدة التطوعي، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سقيا الأربطة ودور الأيتام في محافظة جدة، والذي تبرعت به مؤسسة الشيخ علي بن حمران الخيرية.
ولفت إلى أن إجمالي الفرص التطوعية بلغت في سبتمبر وأكتوبر 23 فرصة قدم من خلالها 208 متطوعين ومتطوعات 1061 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي للتطوع وفق المنصة الوطنية للتطوع 24,432 ريالاً.
وأكد سعي الجمعية إلى تمتين البناء المؤسسي من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية لشغل وظائف المحاسبة وتنمية الموارد المالية وإدارة المشروعات والبرامج وغيرها من الوظائف.
وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ: إن الجمعية شاركت في ورشة عمل مناقشة التعليمات الفنية والخطة السنوية للجمعيات الأهلية التي قدمها مدير عام الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما شاركت في ورشة عمل إشراك أصحاب المصلحة والجمعيات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، التي نظمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وكشف "الشيخ" أن مجلس إدارة الجمعية يسعى إلى التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية لاستخراج رخصة بناء وقف "سقيا مكة الاستثماري" الذي بلغت تبرعاته حتى اليوم 2,659,430 ريالاً.
وأشار إلى استعداد مجلس إدارة الجمعية لمراجعة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2025م، تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية التي تضم 20 عضواً من ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺆﺳسين وآخرين من جهات حكومية وخاصة.