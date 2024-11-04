نائب أمير مكة المكرمة ووزير الحج يشكران جمعية "نماء المكية"

وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ: إن الجمعية شاركت في ورشة عمل مناقشة التعليمات الفنية والخطة السنوية للجمعيات الأهلية التي قدمها مدير عام الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.