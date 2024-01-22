مستشفى ظلم: إنقاذ 3 مصابين في حادث مروري

أعلن مستشفى ظلم العام، حالة الطوارئ مساء أمس الأول، عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري نتج عنه عدد من الإصابات.
وفور تلقي مستشفى ظلم العام للبلاغ، رفع من جاهزية جميع أقسامه، للتعامل مع الحالات وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة لها.
واستقبل المستشفى ثلاث حالات، وأسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة -بفضل الله تعالى- في إنقاذ حالات المصابين الذين قُدّمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وقرر أطباء مستشفى ظلم العام تحويل حالتين لمستشفيات محافظة الطائف لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.