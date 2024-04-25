إطلاق برنامج تدريبي لطلاب إدارة "تعليم الطائف" في الاختبار التحصيلي

وأوضح "الغامدي" أن تعليم الطائف في إطار حرصه على تحسين نتائج طلبة المرحلة الثانوية في الاختبار التحصيلي؛ قام بإطلاق برامج تدريبية للطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي اعتبارًا من يوم السبت وحتى يوم الخميس 18-23 شوال، ومن يوم السبت حتى الثلاثاء 25-28 شوال فترتين يوميًّا، من الساعة 5م - 6:30م، ومن الساعة 9م - 10:30م في المواد التالية: رياضيات، أحياء، كيمياء، فيزياء" عبر الويبكس.