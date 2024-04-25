إطلاق برنامج تدريبي لطلاب إدارة "تعليم الطائف" في الاختبار التحصيلي

أطلقت الإدارةُ العامة للتعليم بالطائف برنامجًا تدريبيًّا، والذي يهدف لتحسين ورفع نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث في المرحلة الثانوية في الاختبار التحصيلي، وذلك ضمن جهودها لتحسين العملية التعليمية وتجويدها، والرفع من مستويات تحصيل الطلبة.
وأكّد المديرُ العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أهمية المرحلة الثانوية؛ كونها تعدُّ مرحلة فاصلة بين منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والمهني، إضافة إلى سوق العمل، مبيّنًا حرص تعليم الطائف على تحسين نتائج هذه المرحلة ورفع مستويات تحصيل الطلاب والطالبات.
وأوضح "الغامدي" أن تعليم الطائف في إطار حرصه على تحسين نتائج طلبة المرحلة الثانوية في الاختبار التحصيلي؛ قام بإطلاق برامج تدريبية للطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي اعتبارًا من يوم السبت وحتى يوم الخميس 18-23 شوال، ومن يوم السبت حتى الثلاثاء 25-28 شوال فترتين يوميًّا، من الساعة 5م - 6:30م، ومن الساعة 9م - 10:30م في المواد التالية: رياضيات، أحياء، كيمياء، فيزياء" عبر الويبكس.
ودعا الدكتور الغامدي الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي بالاستفادة من هذه البرامج التدريبية، مثمّنًا جهود الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي قسم الإشراف في هذه البرامج التدريبية.