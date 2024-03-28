"دائرة الوهج".. ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن مبادرة "أجاويد-2"

من جانب آخر، تحدث الدكتور فهد سليمان التخيفي عن المؤسسات الحكومية وكيف تؤثر على موظفيها وفي المحيط المرتبط بهم، كما أشار إلى الانضباط والالتزام الوظيفي وكيف يؤثران في الموظف حتى يصل إلى مرحلة الرقابة الذاتية، وتطرق إلى ترتيب المصالح الثلاث (المصلحة الوطنية، مصلحة المنظمة التي يعمل بها، مصلحة الموظف الشخصية كالترقيات والمميزات وغيرها).