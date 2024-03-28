"دائرة الوهج".. ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن مبادرة "أجاويد-2"

نظّمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مساء السابع عشر من شهر رمضان، ندوةً علمية بعنوان "دائرة الوهج"، والتي تعد واحدة من سلسلة الندوات والفعاليات لبرامج مبادرة "العاشق المحترف"، والتي تأتي ضمن مبادرة "أجاويد-2" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها خلال شهر رمضان المبارك، من العام الحالي 1445هـ.
وأقيمت الندوة على مسرح إدارة التعليم باستضافة الدكتور علي إبراهيم النملة -وزير الشؤون الاجتماعية سابقاً- والدكتور فهد سليمان التخيفي -عضو مجلس الشورى- وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها وجمع من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس .
وافتُتحت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحّب مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي بالضيوف، وبيّن أن هذه الندوة تأتي في إطار مبادرة أجاويد 2، والتي تُوّجت بدعم ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وبدأت الندوة التي أدارها الإعلامي أحمد سليمان العلكمي -معد ومقدم برامج ونشرات إخبارية- وناقش فيها الضيفين عن مسيرتهما المهنية ونجاحاتهما والعوائق التي مرّا بها.
وأوضح "النملة" في حديثه أن الشغف هو ميل قوي نحو نشاطٍ ما يستثمر الإنسان فيه وقته وجهده وإمكانياته وميوله وانتماءاته؛ إيماناً منه بأهمية هذا النشاط أو حباً فيه أو شغفاً به، فيما تناول الحديث حول مأسسة العمل الخيري وأشار لمؤسسة الملك خالد الخيرية كأنموذج لذلك.
من جانب آخر، تحدث الدكتور فهد سليمان التخيفي عن المؤسسات الحكومية وكيف تؤثر على موظفيها وفي المحيط المرتبط بهم، كما أشار إلى الانضباط والالتزام الوظيفي وكيف يؤثران في الموظف حتى يصل إلى مرحلة الرقابة الذاتية، وتطرق إلى ترتيب المصالح الثلاث (المصلحة الوطنية، مصلحة المنظمة التي يعمل بها، مصلحة الموظف الشخصية كالترقيات والمميزات وغيرها).
وفي ختام الندوة، قُدّمت دروع تذكارية تكريماً للضيوف والداعمين.