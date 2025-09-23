بيئة مكة تشارك مرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة فرحة اليوم الوطني الـ95

في بادرة إنسانية تعكس عمق الدور المجتمعي، شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية وإدارة الاتصال المؤسسي والإعلام، في احتفالات اليوم الوطني الـ95 التي أقيمت في العيادات الخارجية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة.
وتخللت المشاركة توزيع الهدايا على الأطفال المنوّمين من مرضى السرطان، وسط أجواء وطنية مفعمة بالمحبة والاعتزاز، جسدت معاني التلاحم وروح الانتماء للوطن، وأسهمت في إدخال البهجة والسرور على قلوبهم، ليعيشوا فرحة هذه المناسبة الغالية رغم ظروفهم الصحية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، وتأكيد رسالتها في دعم المجتمع وترسيخ قيم التكافل والإنسانية، إلى جانب سعيها الدائم إلى ربط أنشطتها التنموية بالبعد الإنساني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي متكامل.