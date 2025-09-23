بيئة مكة تشارك مرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة فرحة اليوم الوطني الـ95

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، وتأكيد رسالتها في دعم المجتمع وترسيخ قيم التكافل والإنسانية، إلى جانب سعيها الدائم إلى ربط أنشطتها التنموية بالبعد الإنساني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي متكامل.