ميناء الملك عبدالله الأول عالميًّا في التقرير الدولي لمؤشر الموانئ

إلى ذلك تسلم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الثلاثاء، من رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، تقريرًا تضمن المشروعات التطويرية.