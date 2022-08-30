ميناء الملك عبدالله الأول عالميًّا في التقرير الدولي لمؤشر الموانئ

حصل ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، على المرتبة الأولى عالميًّا من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية.
كما حصل ميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالميًّا، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًّا لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس.
إلى ذلك تسلم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الثلاثاء، من رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، تقريرًا تضمن المشروعات التطويرية.
ومن أبرز المشروعات: إنشاء أكبر منطقة خدماتٍ لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية بالميناء وتطوير صالة المسافرين.
كما تسلم التقرير الخاص بأعمال الموانئ بالمنطقة، والخدمات التي تقدمها والأعمال التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم 2021م؛ إذ تضمن الإنجازات التي حققتها موانئ المنطقة.