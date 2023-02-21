محافظ رماح: التأسيس تذكير بالتضحيات العظيمة وما قدّمه ملوكنا الشجعان

وأكد محافظ رماح أن يوم التأسيس فرصة للتذكير بالتضحيات العظيمة وما قدّمه ملوكنا الشجعان وأجدادنا في سبيل تكوين مملكتنا الغالية وضربوا أروع الأمثال وسطّروا أعظم البطولات في سبيل تأسيس هذا الوطن المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الدولة وأن يوفقها ويحفظ ولاة الأمر.