محافظ رماح: التأسيس تذكير بالتضحيات العظيمة وما قدّمه ملوكنا الشجعان

رفع محافظ رماح مبارك بن فايز آل مجلي أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- يحفظهما الله- وإلى الأسرة الحاكمة وإلى الشعب السعودي الغالي وإلى كل من يسكن فوق هذه الأرض المباركة، بمناسبة يوم التأسيس.
وأكد محافظ رماح أن يوم التأسيس فرصة للتذكير بالتضحيات العظيمة وما قدّمه ملوكنا الشجعان وأجدادنا في سبيل تكوين مملكتنا الغالية وضربوا أروع الأمثال وسطّروا أعظم البطولات في سبيل تأسيس هذا الوطن المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الدولة وأن يوفقها ويحفظ ولاة الأمر.