“موهبة” تشيد بدور ”تعليم الطائف" في إنجاح معارض أولمبياد إبداع 2024

قدمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" شكرها وتقديرها للإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف لدعمها ومساهمتها الفاعلة في إنجاح معارض المناطق التعليمية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024”.
وثمّنت “موهبة” الجهود المبذولة التي أسهمت في توفير بيئة علمية إبداعية تنافسية محفّزة؛ وعززت من معارف وقدرات ومهارات الطلبة، وأثمرت عن تحقيقها رقمًا قياسيًا في أعداد المسجلين بالأولمبياد على مستوى مختلف مناطق المملكة بعدد (210) آلاف طالب وطالبة.
كما ثمّنت الجهود المبذولة من سائر مديري ومديرات إدارات وأقسام الموهوبين والموهوبات ومنسقي ومنسقات أولمبياد “إبداع 2024” خلال مرحلة التسجيل، ورفع معلومات المشروعات، والإعداد والتنفيذ المتميّز لمعرض “إبداع” بالمحافظة.
ونقل المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بدوره الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات إدارة الموهوبين "بنين، بنات" على جهودهم الحثيثة في هذا المجال راجيًا لهم مزيدًا من الإبداع والتميز.