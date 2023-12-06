“موهبة” تشيد بدور ”تعليم الطائف" في إنجاح معارض أولمبياد إبداع 2024

وثمّنت “موهبة” الجهود المبذولة التي أسهمت في توفير بيئة علمية إبداعية تنافسية محفّزة؛ وعززت من معارف وقدرات ومهارات الطلبة، وأثمرت عن تحقيقها رقمًا قياسيًا في أعداد المسجلين بالأولمبياد على مستوى مختلف مناطق المملكة بعدد (210) آلاف طالب وطالبة.