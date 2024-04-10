أصالة عن نفسه ونيابة عن الأهالي.. "محافظ المجاردة" يهنّئ القيادةَ الرشيدة بعيد الفطر

رفع محافظُ المجاردة ناصر بن مفرح عسيري، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن رؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة المجاردة ومراكزها؛ التهانيَ والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، والأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.