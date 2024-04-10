أصالة عن نفسه ونيابة عن الأهالي.. "محافظ المجاردة" يهنّئ القيادةَ الرشيدة بعيد الفطر

رفع محافظُ المجاردة ناصر بن مفرح عسيري، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن رؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة المجاردة ومراكزها؛ التهانيَ والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، والأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.
وتقدّم "عسيري" جموعَ المصلّين في صلاة عيد الفطر المبارك للعام 1445هـ بجامع الملك عبدالعزيز بالمحافظة، وبحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية.
وعقب الصلاة قام بزيارةٍ للمرضى المنومين بمستشفى المجاردة العام، برفقته مدير القطاع الصحي بالمجاردة بالنيابة عبدالله علي الشهري، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية؛ حيث قدم للمرضى التهنئةَ والورود والهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يلبسهم ثيابَ الصحة والعافية.
عقب ذلك استقبل محافظُ المجاردة المهنّئين بعيد الفطر المبارك من مدراء الإدارات ومشايخ القبائل، وجمعًا من المواطنين.