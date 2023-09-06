نائب المفتي يتسلم تقرير منجزات "القصيم" خلال موسم الحج

عقب ذلك استعرض تقريرًا مرئيًّا عن أعمال الحج، وألقى مشرف ومدير عام الفرع كلمة تحدث فيها عن جهود الفرع، وما يقدم من خدمات بالمنطقة في ضوء رسالة وأهداف الرئاسة.