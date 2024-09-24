"تعليم مكة": 80 كشافًا وكشافة يؤدون تحية العلم والمسيرة الكشفية في بدء الاحتفال باليوم الوطني

بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغنام وعدد من القيادات التعلمية؛ بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك بتحية العلم ومسيرة كشفية أداها 80 كشافًا وكشافة من طلبة وطالبات كشافة "تعليم مكة"، وسط ترديد النشيد الوطني والأهازيج الوطنية، وتفاعل الحضور بهذه المناسبة الغالية، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بذكرى اليوم الوطني، ومجسدين روح المواطنة الصالحة والولاء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.