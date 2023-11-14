برعاية "السيف".. جامعة شقراء تدشن حملة تشجير المدينة الجامعية

دشن وكيل جامعة شقراء للتعليم والتدريب الدكتور سعد الجبيرين، حملة تشجير المدينة الجامعية، ضمن "المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها".
جاء ذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وبتنظيم عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، وبالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء.
وحضر تدشين الحملة مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أبا حسين، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله بن مدهش، ووكلاء العمادة الدكتور بجاد القحطاني، والدكتور حسام المالكي، والدكتورة ثريا الجار، ومدير مكتب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بشقراء فهد الدعجاني، وعدد من قيادات الجامعة وطلابها وطالباتها وفرق الكشافة والمتطوعين.
وشارك الحضور في غرس الأشجار في المدينة الجامعية بشقراء، كما شارك عدد من الطلاب والطالبات والكشافة في غرس وريّ الأشجار، وذلك في سياق الحملة التي تستمر حتى نهاية الأسبوع.
وقد وفّر مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عددًا من الأشجار التي تناسب البيئة المحلية، حيث تمت زراعة عدد من أشجار الأكاسيا تيكوما، وأشجار الأكاسيا صنط عربي، وأشجار الفيكس الأمريكي، وشجر "وشنطني"، وأشجار الليمون والتين والجهنمية.
وتهدف الحملة لتعزيز الوعي البيئي بين أوساط الشباب والفتيات خاصة والمجتمع عامة؛ وذلك من أجل المحافظة على البيئة، والإسهام في حمايتها من التلوث والتدهور والاندثار، إضافة إلى غرس الشعور بالمسؤولية لديهم في حماية البيئة.