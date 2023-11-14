برعاية "السيف".. جامعة شقراء تدشن حملة تشجير المدينة الجامعية

وقد وفّر مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عددًا من الأشجار التي تناسب البيئة المحلية، حيث تمت زراعة عدد من أشجار الأكاسيا تيكوما، وأشجار الأكاسيا صنط عربي، وأشجار الفيكس الأمريكي، وشجر "وشنطني"، وأشجار الليمون والتين والجهنمية.