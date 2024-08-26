"إمارة مكة" تقيم ورشة عمل عن الاحتيال المالي.. "خلك حريص"

أقامت اليوم إمارة منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، ورشة عمل "الاحتيال المالي.. خلك حريص"؛ لتعزيز الوعي بأساليب الاحتيال المالي المتعددة، والوقاية منها.