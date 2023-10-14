جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تكرِّم منسوبيها المتميزين في الملتقى الأول

أقامت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، مساء الخميس، الملتقى الأول للاحتفاء بمنسوبيها على مستوى المنطقة، الذين قدموا إسهامات بارزة في فعاليات اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
ونُظم الملتقى بمحافظة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ومديري الإدارات، ورؤساء مجالس الأحياء ومديري المراكز، وعدد من قيادات الجمعية.
وقدم الرئيس التنفيذي الشكر لمنسوبي الجمعية نظير أعمالهم البارزة التي قدموها في جميع مراكز الجمعية المنتشرة في أحياء العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف، كما تخلل الحفل شرح موجز من قبل الرئيس التنفيذي للجمعية عن الهيكلة الجديدة للجمعية، وعن دور تلك المراكز في بناء مرتكزات التنمية المجتمعية في منطقة مكة المكرمة.
وانتهى الملتقى الأول بتوزيع الهدايا وتكريم منسوبي الجمعية بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير.