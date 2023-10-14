جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تكرِّم منسوبيها المتميزين في الملتقى الأول

وقدم الرئيس التنفيذي الشكر لمنسوبي الجمعية نظير أعمالهم البارزة التي قدموها في جميع مراكز الجمعية المنتشرة في أحياء العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف، كما تخلل الحفل شرح موجز من قبل الرئيس التنفيذي للجمعية عن الهيكلة الجديدة للجمعية، وعن دور تلك المراكز في بناء مرتكزات التنمية المجتمعية في منطقة مكة المكرمة.