الطائف .."التعاونية السياحية" و"ليلاس العالمية" للاستثمار توقعان مذكرة تفاهم

وقعت جمعية الطائف السياحية التعاونية مع شركة ليلاس للاستثمارالسياحي مذكرة تعاون لتعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة ، حيث مثل الشركة المدير العام خالد بن نايف الجعيد، فيما مثل تعاونية الطائف السياحية، رئيس مجلس الإدارة محمد بن مرزوق العتيبي.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل الاستثمار والشراكة في المشروعات النوعية السياحية التي تحقق جودة الحياة ووفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقال رئيس مجلس إدارة تعاونية الطائف السياحية : إن الجمعية تحظى بدعم واهتمام من محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز.
وقال إن الجمعية تسعى إلى عمل شراكات مع القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي في جميع المجالات السياحية للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتطوير السياحي الذي يسعى إلى الاستدامة من خلال المبادرات والمشروعات النوعية للسياحة البيئية، والسياحة التراثية، والسياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال، والسياحة الاستشفائية في محافظة الطائف.