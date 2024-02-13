الطائف .."التعاونية السياحية" و"ليلاس العالمية" للاستثمار توقعان مذكرة تفاهم

وقال إن الجمعية تسعى إلى عمل شراكات مع القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي في جميع المجالات السياحية للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتطوير السياحي الذي يسعى إلى الاستدامة من خلال المبادرات والمشروعات النوعية للسياحة البيئية، والسياحة التراثية، والسياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال، والسياحة الاستشفائية في محافظة الطائف.