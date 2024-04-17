الطائف.. بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية الأحد ولمدة 5 أيام

أكملت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف استعداداتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية لعام 1446هــ؛ لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية لهم، التي تنطلق يوم الأحد 12 شوال الجاري في مسرح إدارة التعليم في الحلقة الشرقية، وتستمر لمدة 5 أيام.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن "إدارة تعليم الطائف لا تألو جهدًا في تسخير إمكانياتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية"، مبينًا أنه "تم تشكيل اللجان العاملة وفِرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وإشعار المرشحين والمرشحات كافة برسائل نصية بمواعيد مراجعتهم؛ لاستكمال الإجراءات".
وكشف "الغامدي" أنه يجب على المرشح والمرشحة اصطحاب أصول المستندات الآتية مع صور منها، وهي (الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية، ترجمة السجل الأكاديمي/ الوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية).
ودعا لمتابعة حساب الإدارة على منصة x لمعرفة مواعيد وموقع المقابلة والمطابقة، والمستندات والنماذج المطلوبة.