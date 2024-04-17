الطائف.. بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية الأحد ولمدة 5 أيام

وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن "إدارة تعليم الطائف لا تألو جهدًا في تسخير إمكانياتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية"، مبينًا أنه "تم تشكيل اللجان العاملة وفِرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وإشعار المرشحين والمرشحات كافة برسائل نصية بمواعيد مراجعتهم؛ لاستكمال الإجراءات".