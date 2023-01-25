"بَر بلا نفايات".. 400 طالب بثانوية "الخندق" بمكة يُنظِّفون "عين شمس"

وشملت المبادرة تنظيف منطقة عين شمس، والمنطقة الموازية لطريق مكة - المدينة، التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المتنزهين؛ للاستمتاع بالأجواء والمناظر الخلابة عقب الأمطار الأخيرة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة.