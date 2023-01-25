"بَر بلا نفايات".. 400 طالب بثانوية "الخندق" بمكة يُنظِّفون "عين شمس"

نفَّذ طلاب ثانوية الخندق التابعة لمكتب التعليم شمال مكة المكرمة مبادرة تطوعية، تمثلت في تنظيف "بَر شمال مكة"، تحت عنوان "بَر بلا نفايات"، بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة وجمعية التنمية بالبحيرات وجمعية البر بشمال مكة.
وقد شارك في المبادرة 500 متطوع ومتطوعة، وكان النصيب الأكبر من طلاب مدرسة ثانوية الخندق، بواقع 400 طالب.
وشملت المبادرة تنظيف منطقة عين شمس، والمنطقة الموازية لطريق مكة - المدينة، التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المتنزهين؛ للاستمتاع بالأجواء والمناظر الخلابة عقب الأمطار الأخيرة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة.
وبلغت مساحة المنطقة التي تم تنظيفها من المخلفات 10 آلاف متر مربع.