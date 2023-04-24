"الحميّن" يشارك أهالى الحصاة بالرين احتفالاتهم بعيد الفطر

رعى محافظ الرين أحمد بن سعود الحميّن، الاحتفال الرسمي لأهالي الحصاة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، والذي أُقيم في مركز الاحتفالات بحضور رئيس مركز الحصاة جمل بن حويل ورئيس بلدية الحصاة المهندس رائد رضيان العجرفي وعددٍ من رؤساء المراكز ومسؤولي ومديري الدوائر الحكومية بالحصاة.
وألقى المحافظ كلمة قدم خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ونائبه بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك، كما قدم التهنئة لأهالي مراكز وقرى الحصاة، سائلاً الله أن يعيده باليمن والمسرات.
وشارك المحافظ الأهالي في العرضة السعودية، وقام بتكريم مديري الدوائر الحكومية.
وقدّم "الحميّن" شكره لبلدية الحصاة على إقامتها وتنظيمها فعاليّات العيد لأهالي الحصاة ومشاركتهم فرحة العيد.