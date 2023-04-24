"الحميّن" يشارك أهالى الحصاة بالرين احتفالاتهم بعيد الفطر

رعى محافظ الرين أحمد بن سعود الحميّن، الاحتفال الرسمي لأهالي الحصاة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، والذي أُقيم في مركز الاحتفالات بحضور رئيس مركز الحصاة جمل بن حويل ورئيس بلدية الحصاة المهندس رائد رضيان العجرفي وعددٍ من رؤساء المراكز ومسؤولي ومديري الدوائر الحكومية بالحصاة.