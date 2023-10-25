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اختتام ورشة عمل تعريفية نظمها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بجدة

تمهيدًا لانطلاق بطولة أمريكا خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية حسان قباني
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية حسان قباني

اختتمت اليوم بمقر أكاديمية نادي اليخوت بجدة ورشة عمل تعريفية "لبطولة أمريكا السابعة والثلاثين AC37"، بالتعاون مع وزارة الرياضة، والتي بدأت أمس الثلاثاء بتنظيم من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، حسان قباني، أن الملاحة الشراعية لها تاريخ قديم في السعودية، منوهًا بدور السعودية في استضافة هذا السباق.

كما تحدث مختصون عن برامج السباق، وقدموا نبذة عن سباق القوارب التمهيدي، الذي تستضيفه المملكة لأول مرة، ويُقام لأول مرة خارج إسبانيا، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 المقبل، وتشارك به المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وزارة الرياضة
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الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية
أكاديمية نادي اليخوت

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