اختتام ورشة عمل تعريفية نظمها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بجدة

كما تحدث مختصون عن برامج السباق، وقدموا نبذة عن سباق القوارب التمهيدي، الذي تستضيفه المملكة لأول مرة، ويُقام لأول مرة خارج إسبانيا، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 المقبل، وتشارك به المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.