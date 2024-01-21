مدير "إسلامية نجران" يتفقد جوامع ومساجد "بدر الجنوب" ويلتقي المحافظ

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، محافظ بدر الجنوب المكلف، الأستاذ طامي الغامدي، وذلك خلال زيارته المحافظة، واستعرض جهود فرع الوزارة في تنظيم البرامج والمناشط الدعوية، وما يقدمه من خدمات مجتمعية في هذا الإطار.
وتضمنت الزيارة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، ولقاءه مدير ومنسوبي الإدارة للنظر في أعمالهم الموكلة لهم، وما يقدمونه من خدمات، والنظر في احتياجاتهم، وأيضًا زيارة جمعية الدعوة والإرشاد لدعوة الجاليات، وكذلك جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.
وتفقد "العتيبي" خلال الزيارة عددًا من جوامع ومساجد المحافظة للاطلاع على سير أعمال الصيانة مع الشركة المتعهدة.
وقدم "العتيبي" خلال زيارته المحافظة كلمة بعنوان "أهمية التوحيد وخطورة الشرك بالله"، بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة.
وأكد "العتيبي" أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على أدوار الجهات التابعة للفرع في تقديم المناشط والبرامج الدعوية، حاثًّا المنسوبين على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الوزارة في تحقيق أهدافها تماشيًا مع توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.