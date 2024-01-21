مدير "إسلامية نجران" يتفقد جوامع ومساجد "بدر الجنوب" ويلتقي المحافظ

وأكد "العتيبي" أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على أدوار الجهات التابعة للفرع في تقديم المناشط والبرامج الدعوية، حاثًّا المنسوبين على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الوزارة في تحقيق أهدافها تماشيًا مع توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.