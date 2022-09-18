أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022

وكانت "الشعلة" قد انطلقت من مدينة الرياض يوم الأحد الماضي، في رحلة تهدف لقطع مسافة 3500 كم، في جميع أنحاء المملكة؛ للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية، ونقل رسالة سلام وصداقة إلى المجتمع طوال المسيرة، ومنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية؛ حيث تتضمَّن زيارة 57 مَعْلَمًا شهيرًا في جميع أنحاء المملكة؛ استعدادًا لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي، ستستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من العام الجاري 2022م، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 45 رياضةً أولمبيةً.