بتوجيه أمير المنطقة.. الباحة تحتفل باليوم العالمي للنمر العربي

وكانت إمارة الباحة قد نفذت مبادرة "الكات ووك" بقرية ذي عين الأثرية بالتزامن مع إطلاقها على المستويين المحلي والدولي مع مناسبة اليوم العالمي للنمر العربي والذي يوافق 10 فبراير من كل عام، حيث تهدف المبادرة إلى رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية المهددة بخطر الانقراض بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من جميع شرائح المجتمع.