في اجتماع المجلس المحلي.. محافظ الليث يحثّ الجميع للتعاون على تنمية المحافظة والرُّقي بها

ترأس محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بمقرِّ المحافظة، اليوم، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الثانية من الدورة السادسة، بحضور رؤساء ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس.
وفي مستهلّ الجلسة نوّه محافظ الليث إلى ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بكافة القطاعات ومنها قطاع التعليم، وما شهده بداية العام الدراسي 1444هـ من انطلاقة جادة بمدارس المحافظة، والجهود التي تبذلها إدارة التعليم بمحافظة الليث، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مستقبل الوطن، ورفاهية المواطن، وتعزيز الجوانب الأمنية والتنموية التي ستكون بمشيئة الله داعمة لصناعة التنمية، وستزيد الوطن تطورًا وازدهارًا.
كما دشن محافظ الليث، وبحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور زكي الحازمي، الحملة الإعلامية للتسجيل في رياض الأطفال بمدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث، والتي تهدف للاستثمار الأمثل لمقاعد رياض الأطفال للمستوى الثالث، واستثمار الفائض من المقاعد الشاغرة، وتحقيق التوازن في التسجيل بين الروضات المتجاورة، وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية مرحلة رياض الأطفال.
ونُوقشت خلال الاجتماع الموضوعات والمشاريع التنموية المدرجة على جدول أعمال المجلس، وحثَّ محافظ الليث الجميع على التعاون والتكامل والعمل على تنمية المحافظة والرُّقي بها وبذل وافر العطاء لخدمة الوطن والمواطن.