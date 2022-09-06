في اجتماع المجلس المحلي.. محافظ الليث يحثّ الجميع للتعاون على تنمية المحافظة والرُّقي بها

وفي مستهلّ الجلسة نوّه محافظ الليث إلى ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بكافة القطاعات ومنها قطاع التعليم، وما شهده بداية العام الدراسي 1444هـ من انطلاقة جادة بمدارس المحافظة، والجهود التي تبذلها إدارة التعليم بمحافظة الليث، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مستقبل الوطن، ورفاهية المواطن، وتعزيز الجوانب الأمنية والتنموية التي ستكون بمشيئة الله داعمة لصناعة التنمية، وستزيد الوطن تطورًا وازدهارًا.