تخليداً لذكراهم.. "تعليم سراة عبيدة" يُكرّم أبناء شهداء الوطن

ونوه " العلكمي" إلى أن تكريم أبناء الشهداء هو واجب تفخر به الدولة وهو تكريم لأبناء الأبطال والمخلصين لهذا الوطن المعطاء، وكان لزامًا علينا أن نكون أوفياء مع أبنائهم، إيماناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم وتخليداً لذكراهم وهذا التكريم هو أقل ما يقدم لأبناء شهداء الوطن،باعتبار أن الشهيد عطاء لا ينفد وقيمة لا تبلى واسماً لا ينتهي، وشدّد " العلكمي " على أهمية التنشئة الصالحة للأبناء وغرس قيم التضحية والولاء والانتماء وحب الوطن في أنفسهم ليكملوا مسيرة الآباء والأجداد في بناء الوطن والمحافظة عليه .