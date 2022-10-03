تخليداً لذكراهم.. "تعليم سراة عبيدة" يُكرّم أبناء شهداء الوطن

كرّم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ورئيس مركز الربوعة عبدالله بن خليل الحدري، أمس، عدداً من أبناء شهداء الوطن، خلال احتفالية نظّمتها ابتدائية ربعي بن عامر، عرفاناً بتضحيات آبائهم وتخليداً لذكراهم وتكريماً لأبنائهم.
وأكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي،أن هذا التكريم،يأتي إيماناً بالدور العظيم والتضحيات الغالية التي قدمها آباء هؤلاء الأبناء للذود عن حياض الوطن ومقدراته،لافتاً إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة،تجاه هؤلاء الأبطال وأبنائهم.
ونوه " العلكمي" إلى أن تكريم أبناء الشهداء هو واجب تفخر به الدولة وهو تكريم لأبناء الأبطال والمخلصين لهذا الوطن المعطاء، وكان لزامًا علينا أن نكون أوفياء مع أبنائهم، إيماناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم وتخليداً لذكراهم وهذا التكريم هو أقل ما يقدم لأبناء شهداء الوطن،باعتبار أن الشهيد عطاء لا ينفد وقيمة لا تبلى واسماً لا ينتهي، وشدّد " العلكمي " على أهمية التنشئة الصالحة للأبناء وغرس قيم التضحية والولاء والانتماء وحب الوطن في أنفسهم ليكملوا مسيرة الآباء والأجداد في بناء الوطن والمحافظة عليه .
من جانبه بيّن رئيس مركز الربوعة أ.عبدالله الحدري،أن الآباء الذين استشهدوا هم رموز الوطن وحماة الثغور لافتاً الي أن التكريم يُعد واجباً وطنياً وان مابذله آباءُ هؤلاء الأبناء يُسجل بحروف من نور وتخلد أسماؤهم في سجلات التاريخ لأنهم دافعوا بأرواحهم من أجل كل مواطن ومن أجل تراب هذه الأرض الطاهرة.
وفي ختام الحفل, كرم رئيس المركز ومدير التعليم الطلاب المحتفى بهم ،ثم التقطت الصور التذكارية