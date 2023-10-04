الأكاديمية المالية تنظم النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية بالرياض

تنظم الأكاديمية المالية يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بمدينة الرياض، النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز.
ويُمثل ملتقى الأكاديمية المالية تجمعًا حيويًا ولقاءً استثنائيًا لصنّاع القرار في القطاع المالي، ويستهدف حضور كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والرؤساء التنفيذيين، ونخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي من الباحثين والأكاديميين والخبراء والممارسين والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين والأوراق المالية، والعاملين والمهتمين في القطاع المالي محليًا وإقليميًا ودوليًا، بمشاركة المؤسسات المالية المحلية والدولية المختلفة؛ بهدف تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.
ويتناول الملتقى في نسخته الثانية، 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي، والمنظمات وتطبيق استراتيجيات فعّالة لمواكبة المتغيرات.
ويعقد الملتقى ضمن فعاليّاته العديد من الجلسات يشارك فيها نخبة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص أبرزهم: الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة ديجريد لتكنولوجيا المعلومات ديفيد بليك، ورئيس قطاع رأس المال البشري في بنك الإنماء عبدالله السلامة، والرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في ميدغلف عمر العماري، والرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل أليكس فريزر، والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة إمبانك للتكنولوجيا المصرفية لارس روتفايلر، والمستشار في إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جواد خان.
كما يُعقد على هامش الملتقى معرض تستعرض فيها 13 جهة حكومية وخاصة الحلول التقنية، وتقنيات التعليم، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والاقتصاد الرقمي، وكذلك يعقد الملتقى 3 ورش عمل متخصصة تتناول التحولات التنظيمية في العصر الرقمي، وتطوير المهارات في بيئة العمل، والتوجه في إعادة تشكيل المهارات.
ويُمثل ملتقى الأكاديمية المالية تجمعًا حيويًا ولقاءً استثنائيًا لصنّاع القرار في القطاع المالي، ويستهدف حضور كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والرؤساء التنفيذيين، ونخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي من الباحثين والأكاديميين والخبراء والممارسين والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين والأوراق المالية، والعاملين والمهتمين في القطاع المالي محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبمشاركة المؤسسات المالية المحلية والدولية المختلفة؛ بهدف تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.
ويمكن استعراض محاور الملتقى والتسجيل للحضور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://forum.fa.gov.sa/.