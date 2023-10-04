الأكاديمية المالية تنظم النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية بالرياض

ويعقد الملتقى ضمن فعاليّاته العديد من الجلسات يشارك فيها نخبة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص أبرزهم: الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة ديجريد لتكنولوجيا المعلومات ديفيد بليك، ورئيس قطاع رأس المال البشري في بنك الإنماء عبدالله السلامة، والرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في ميدغلف عمر العماري، والرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل أليكس فريزر، والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة إمبانك للتكنولوجيا المصرفية لارس روتفايلر، والمستشار في إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جواد خان.