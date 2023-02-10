كلية التقنية للبنات بالرس تنظم ملتقى التوظيف

نظمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الرس ملتقى التوظيف بمقر الكلية على مدار يومين، حيث ساهم بتوفير أكثر من 250 فرصة وظيفية وورش عمل مصاحبة للخريجين، ودعمهم وتنظيم لقاءات مع ريادة الأعمال، وصندوق التنمية البشرية وبنك التنمية والتعريف بهم.
وأوضحت عميدة الكلية وهاد بنت عبدالله الصخيبر، أن "هذا الملتقى يأتي تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة حفظها الله في تهيئة الكوادر الشابة، ودعمهم وتوفير فرص العمل لهم ليكونوا مساهمين في العملية التنموية".
وأضافت "أسعد بتقديم الشكر لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، على كريم دعمه واهتمامه البالغ بالتوظيف، وكذلك الشكر لمحافظ محافظة الرس حسين العساف، والشكر الجزيل لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتوجيهاته المستمرة بتكثيف الجهود ومساندة الخريجين وذلك امتداداً لمبادرة فرصة لكل خريج".
واختتمت: "الشكر لفريق العمل بالكلية على تفانيهم وحرصهم لظهور الملتقى بالصورة اللائقة التي تخدم الباحثين والباحثات عن العمل ورسم المسار المهني لهم"، وقدمت العميدة شكرها وتقديرها للداعمين وشركاء النجاح الذين كان لهم الدور الفعال في إنجاح الملتقى.