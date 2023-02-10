كلية التقنية للبنات بالرس تنظم ملتقى التوظيف

نظمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الرس ملتقى التوظيف بمقر الكلية على مدار يومين، حيث ساهم بتوفير أكثر من 250 فرصة وظيفية وورش عمل مصاحبة للخريجين، ودعمهم وتنظيم لقاءات مع ريادة الأعمال، وصندوق التنمية البشرية وبنك التنمية والتعريف بهم.