400 طالب في "تعليم الطائف" يلتحقون بورش تدريبية لترشيد الطاقة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في الطائف، اليوم الأحد، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورشاً ومعارض لـ400 طالب وطالبة، بهدف ترشيد طاقة الاستهلاك في بيت الطالب، خلال أسبوعين الأول للطلاب والتالي للطالبات.