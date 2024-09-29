400 طالب في "تعليم الطائف" يلتحقون بورش تدريبية لترشيد الطاقة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في الطائف، اليوم الأحد، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورشاً ومعارض لـ400 طالب وطالبة، بهدف ترشيد طاقة الاستهلاك في بيت الطالب، خلال أسبوعين الأول للطلاب والتالي للطالبات.
وتهدف الورش إلى نشر الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل لترشيد للطاقة، والتعامل الصحيح مع الطاقة الكهربائية.
وكذلك اتباع أفضل السبل والوسائل الممكنة للترشيد، والتعرف على الوضع الحالي للاستهلاك الكهربائي والسبل الكفيلة لتقليل التكلفة والاستخدام الأمثل، بالإضافة إلى الخطر المترتب على الإسراف في استهلاك هذه الطاقة أو هدرها.
وتتناول الورش التعريف بمركز الطاقة الشمسية والمتجددة وأهميتها في حياتنا، ونشر ثقافة الطاقة الشمسية وتوعية المجتمع المحلي، وتفعيل دور الصيانة الوقائية للأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف والإنارة الداخلية والخارجية.