الهلال الأحمر يسلم شهادة الامتثال الإسعافي لوزارة الصحة بجدة

قام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بتسليم شهادة الامتثال الإسعافي لفرع وزارة الصحة بمحافظة جدة، تقديرًا لالتزام الفرع بتطبيق معايير السلامة وتعزيز جاهزية بيئة العمل للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك ضمن مشروع «معاذ» لتعزيز الامتثال ورفع مستوى الجاهزية الإسعافية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقام مدير فرع الهلال الأحمر بالمنطقة، حسن بن حسين نافع، بتسليم الشهادة إلى مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة، مشعل بن مسفر السيالي، خلال زيارة رسمية للمقر.
وأشاد نافع بجهود فرع الوزارة في تطبيق المعايير الإسعافية المعتمدة، مؤكدًا أن منح الشهادة يعكس التزامهم بتوفير بيئة عمل آمنة وفعّالة، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وتأتي هذه الخطوة كأحد مخرجات مشروع «معاذ» الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر السعودي، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة، ورفع كفاءة الامتثال الإسعافي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يُسهم في تحسين مستوى الاستعداد والاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.