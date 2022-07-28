الطائف .. إزالة 9 بسطات عشوائية ومصادرة طن من الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي

في جولات رقابية مُركزة، قام بها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، ممثلاً في قسم "الأسواق والمسالخ"، وذلك على السوق المركزي للخضار والفواكه، تمت مُصادرة طن واحد من الخضراوات والفواكه، بمشاركة اللجنة التنفيذية بالسوق.
وصرح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي بأن السوق المركزي للخضار والفواكه يخضع لجولات رقابية مكثفة من قِبل قسم الأسواق والمسالخ وبإشراف مباشر من رئيس القسم عوض الحصيني، وبمشاركة اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه والمكونة من عدة جهات حكومية من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية.
وأكد "القاضي" أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 9 بسطات عشوائية داخل السوق ومصادرة طن واحد من الخضراوات والفواكه وجرى تسليمها إلى جمعية أرزاق لحفظ النعم في إطار الاتفاقية المبرمة بين مكتب الوزارة بالطائف والجمعية والتي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء وتسليمها إلى الأسر الأكثر حاجة.