الطائف .. إزالة 9 بسطات عشوائية ومصادرة طن من الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي

في جولات رقابية مُركزة، قام بها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، ممثلاً في قسم "الأسواق والمسالخ"، وذلك على السوق المركزي للخضار والفواكه، تمت مُصادرة طن واحد من الخضراوات والفواكه، بمشاركة اللجنة التنفيذية بالسوق.