"البابطين" يلتقي "الصليع".. ويناقشان رفع الإمكانات التقنية في بلديات المجمعة

تأتي الزيارة استمرارًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - حفظه الله - لرفع جودة حياة الفرد والأسرة من المواطنين والمقيمين في محافظة المجمعة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف وتطلعات رؤية 2030 .