"البابطين" يلتقي "الصليع".. ويناقشان رفع الإمكانات التقنية في بلديات المجمعة

استقبل محافظ المجمعة المكلف خالد بن محمد البابطين بديوان المحافظة وكيل أمين منطقة الرياض للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس فهد بن مشعان الصليع يرافقه رئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس طارق بن سالم الربيعي والمسؤولين بالأمانة وتمت مناقشة رفع الإمكانات التقنية والرقمية في بلديات المحافظة.
تأتي الزيارة استمرارًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - حفظه الله - لرفع جودة حياة الفرد والأسرة من المواطنين والمقيمين في محافظة المجمعة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف وتطلعات رؤية 2030 .