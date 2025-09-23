"المقرن" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ95

وبيّن أن القطاع غير الربحي أحد شواهد هذا العطاء المتجدد، حيث يحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إيمانًا بدوره في صناعة أثر اجتماعي مستدام ينعكس على حياة الأفراد والأسر، وقد انعكس هذا الاهتمام على مسيرة التنمية المجتمعية في المملكة حتى أصبح أحد ركائزها الأساسية، وأبرز روافد النهضة المعاصرة في وطننا الغالي.