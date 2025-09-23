"المقرن" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ95

رفع معالي الدكتور خالد بن سعد المقرن، رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ـ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
وأكد د. المقرن أن ذكرى اليوم الوطني تمثل مناسبة غالية نستحضر فيها مسيرة البناء والازدهار التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حتى هذا العهد الزاهر الذي يشهد نهضة شاملة في مختلف المجالات.
وقال د. المقرن: "إننا في هذا اليوم المجيد نستحضر رحلة وطنٍ عظيم بُني على قيم التوحيد والتكاتف والعطاء، وواصل أبناؤه مسيرة البناء والإنجاز حتى أصبحنا اليوم نعيش في عهدٍ مزدهر يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعزم ورؤية لا تعرف المستحيل".
وأضاف: "لقد كانت المملكة ولا تزال وطنًا للخير والإحسان، تمد يدها للعالم بالسلام والمساعدة، وتبني داخلها مجتمعًا متماسكًا يضع الإنسان في قلب التنمية".
وبيّن أن القطاع غير الربحي أحد شواهد هذا العطاء المتجدد، حيث يحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إيمانًا بدوره في صناعة أثر اجتماعي مستدام ينعكس على حياة الأفراد والأسر، وقد انعكس هذا الاهتمام على مسيرة التنمية المجتمعية في المملكة حتى أصبح أحد ركائزها الأساسية، وأبرز روافد النهضة المعاصرة في وطننا الغالي.
وأشار إلى أن جمعية أعمال للتنمية المجتمعية تستلهم من هذه المناسبة العزيزة المزيد من الإصرار على خدمة الوطن، عبر برامجها التي تُعنى بتمكين الشباب، ودعم الأسر المنتجة، وتحفيز روح العمل الخيري المسؤول، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
واختتم قائلاً: "نسأل الله أن يديم على وطننا الغالي أمنه ورخاءه، وأن يحفظ قيادتنا، وأن يبارك في جهود أبناء وبنات السعودية الذين يواصلون صناعة الأمجاد بعملهم وإخلاصهم".