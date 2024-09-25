"فنون أبها" تحتفي باليوم الوطني للمملكة بأمسية شعرية وعدد من الفعاليّات الثقافية

احتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها باليوم الوطني الـ 94 بعددٍ من الفعاليّات الثقافية والفنية بمشاركة واسعة من الفنانين والفنانات.
وانطلق الاحتفال بأمسية شعرية للشاعر محمد جابر الألمعي ألقى خلالها عدد مجموعة من القصائد الوطنية، تلاها عرض فيلم وطني قصير يوثق محطات تاريخية من مسيرة المملكة وتأسيسها.
ثم افتتح مدير الجمعية أحمد السروي المعرض التشكيلي الوطني والذي ضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس هوية الوطن وتراثه، حيث قدم الفنانون التشكيليون المشاركون في المعرض لوحات فنية متنوعة تعبّر عن مشاعرهم تجاه وطنهم.
عقب ذلك معرض فوتوغرافي بعنوان "بهجة وطن 3"، والذي ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تجسد جمال الطبيعة السعودية وتراثها العريق، وتبرز التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.