"فنون أبها" تحتفي باليوم الوطني للمملكة بأمسية شعرية وعدد من الفعاليّات الثقافية

ثم افتتح مدير الجمعية أحمد السروي المعرض التشكيلي الوطني والذي ضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس هوية الوطن وتراثه، حيث قدم الفنانون التشكيليون المشاركون في المعرض لوحات فنية متنوعة تعبّر عن مشاعرهم تجاه وطنهم.