اتفاقية بين "بيئة وتعليم" العرضيات لتفعيل دور الطلاب في حملات التشجير

ويأتي دور إدارة التعليم -وفق الاتفاقية- بالتعاون في تفعيل هذه الشراكة بتهيئة الموقع المناسب لإقامة الورش والندوات التوعوية بالمدارس، ورعاية الشتلات الزراعية التي تمت زراعتها بالمدارس، والمشاركة في حملات النظافة، وحملات نثر البذور في مواقع الغطاء النباتي، والإسهام في تفعيل الأيام والأسابيع الخاصة بالبيئة، ونشر مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الإذاعات المدرسية؛ مما يسهم في تثقيف المجتمع من الناحية البيئية والزراعية.