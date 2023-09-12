اتفاقية بين "بيئة وتعليم" العرضيات لتفعيل دور الطلاب في حملات التشجير

وقّع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعرضيات، اتفاقية شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بالمحافظة لتفعيل دور منسوبي التعليم والطلاب في المشاركات المجتمعية في الحملات البيئية وحملات التشجير ضمن مستهدفات حملة "لنجعلها خضراء".
مثّل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة: مدير المكتب أحمد بن محمد الفقيه، ومثّل إدارة التعليم: مدير المكتب عبود بن عبدالله السهيمي.
وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أهمها: أن يلتزم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بإشراك منسوبي التعليم والطلاب في الفرص التطوعية، وإقامة الورش والندوات الإرشادية الموجهة للطلاب، وزراعة الشتلات، والمشاركة بالمهرجانات والمنتديات الخاصة بالمكتب.
ويأتي دور إدارة التعليم -وفق الاتفاقية- بالتعاون في تفعيل هذه الشراكة بتهيئة الموقع المناسب لإقامة الورش والندوات التوعوية بالمدارس، ورعاية الشتلات الزراعية التي تمت زراعتها بالمدارس، والمشاركة في حملات النظافة، وحملات نثر البذور في مواقع الغطاء النباتي، والإسهام في تفعيل الأيام والأسابيع الخاصة بالبيئة، ونشر مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الإذاعات المدرسية؛ مما يسهم في تثقيف المجتمع من الناحية البيئية والزراعية.