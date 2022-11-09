مستشفى رنية العام يستقبل 9 حالات ناتجة عن حادث سير لعائلتين

أُصيب 9 أفراد إصابات متفاوتة وصفت بعضها بالمتوسطة، في حادث سير وقع مساء اليوم بمحافظة رنية.
وقد وجد بقسم الطوارئ مدير المستشفى راجح السبيعي للوقوف على الخدمات التي قُدمت للمصابين.
وصرح سراج الحميدان ، متحدث "صحة الطائف"، بأنه على الفور تم إعلان الجاهزية بقسم الطوارئ بمستشفى رنية العام لاستقبال الحالات والتي كانت لعائلتين مكونتين من 9 حالات , 4 منها رجال ، و3 نساء، وطفلين ، منها حالتان تحتاجان إلى التنويم الأولى لسيدة مصابة بشرخ مستقر بعظم الحوض وخلع بالكتف تم رده، والثانية لطفل به كسر بعظم الساق وتم عمل جبيرة له.