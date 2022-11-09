مستشفى رنية العام يستقبل 9 حالات ناتجة عن حادث سير لعائلتين

وصرح سراج الحميدان ، متحدث "صحة الطائف"، بأنه على الفور تم إعلان الجاهزية بقسم الطوارئ بمستشفى رنية العام لاستقبال الحالات والتي كانت لعائلتين مكونتين من 9 حالات , 4 منها رجال ، و3 نساء، وطفلين ، منها حالتان تحتاجان إلى التنويم الأولى لسيدة مصابة بشرخ مستقر بعظم الحوض وخلع بالكتف تم رده، والثانية لطفل به كسر بعظم الساق وتم عمل جبيرة له.