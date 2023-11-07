"وحدة الأمن الفكري" بهيئة الأمر بالمعروف تنظم لقاءً علميًّا لمنسوبي فرع الرياض

وحذّر من آفة التطرف، كونها تفسد الدين، كفعل الخوارج بالاعتداء على الآمنين ظنًّا أنهم يقيمون الدين، وذكر العديد من الشواهد لذلك؛ مشددًا على أهمية العناية بالناشئة قبل أن تختطفهم أيدي المتطرفين، ومبينًا خطر التطرف وما يحدث بسببه من اعتداء وقتل وسلب لأموال الناس بالباطل.