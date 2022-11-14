"الحربي" يفتتح الحفل الختامي لمشروع تأهيل "10" جمعيات ناشئة بالرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم الاثنين فعاليات الحفل الختامي لمشروع تأهيل وتمكين عشر جمعيات أهلية ناشئة ضمن مبادرة سراج التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي تنامي بحضور د. فؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية و د. أحمد الطالبي ممثل أوقاف علي بن عبد العزيز الضويان داعم المشروع، وتأتي هذه الاحتفالية بعد أشهر من حصول الجمعيات العشر على خدمات استشارية ولوجستية تمكنها من تحديد مسارها وتوجهها وآلية عملها.
شهد الحفل تسليم "الحربي" الشهادات للجمعيات المتخرجة وتكريم أفضل خمس مبادرات منها حيث شمل المشروع فتح باب التنافس بين الجمعيات العشر لاختيار أفضل خمس مبادرات من بين مبادرات العشر جمعيات وفقًا لمعايير تحكيمية دقيقة.
وشكر "الحربي" في كلمةً ألقاها في الحفل جمعية تنامي والجهات المساهمة معها ممثلةً بـ "مسرعة الأعمال، سراج وأوقاف الضويان على ما بذلوه من دعم وعطاء في سبيل تسريع إطلاق أعمال الجمعيات الناشئة وتمكينها من تحديد توجهها وهويتها للوصول إلى بناء مؤسسي سليم تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت تطوير القطاع غير الربحي اهتمامها الكبير باعتباره ركيزة من ركائز التنمية في بلادنا الغالية.