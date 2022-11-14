"الحربي" يفتتح الحفل الختامي لمشروع تأهيل "10" جمعيات ناشئة بالرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم الاثنين فعاليات الحفل الختامي لمشروع تأهيل وتمكين عشر جمعيات أهلية ناشئة ضمن مبادرة سراج التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي تنامي بحضور د. فؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية و د. أحمد الطالبي ممثل أوقاف علي بن عبد العزيز الضويان داعم المشروع، وتأتي هذه الاحتفالية بعد أشهر من حصول الجمعيات العشر على خدمات استشارية ولوجستية تمكنها من تحديد مسارها وتوجهها وآلية عملها.